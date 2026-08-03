Can Yaman: “Ho sofferto anche io per amore”

Dal rapporto con il suo aspetto fisico all'amore, Can Yaman si è raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se abbia "sofferto di pene d’amore", l'attore turco, 36 anni, ha risposto: "A chi non è successo almeno una volta nella vita? Soffrire per amore capita a tutti. Quando ami veramente puoi soffrire come chiunque altro".



In passato Can Yaman aveva parlato sui social del suo aspetto fisico, sfogandosi contro gli hater. Proprio riguardo la sua fisicità, nell'intervista l'attore turco ha aggiunto: "So perfettamente che l’aspetto fisico fa parte della mia immagine e non posso negarlo. Ma per me è importante che non diventi un limite. Il fisico cambia, l’età cambia, mentre un attore deve continuare a crescere, studiare e trasformarsi. Per questo cerco ruoli diversi e sfide sempre nuove".



Parlando dei sogni per il futuro, ha rivelato: "Vorrei continuare a sorprendere me stesso, interpretando personaggi molto diversi tra loro, essere camaleontico, mai ripetitivo e lavorare in produzioni internazionali".



Can Yaman aveva parlato dell'amore anche ospite a Verissimo nel 2024. Scherzando, l'attore turco aveva detto: "Appena trovo la donna giusta, farò un bambino. Aiutatemi voi".