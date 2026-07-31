Nello scatto si vedono Samira Lui e Luigi Punzo abbracciati con sullo sfondo gli iconici faraglioni di Capri . La rinomata località campana ha ospitato la coppia di fidanzati lo scorso giugno: Samira Lui aveva poi condiviso sui social alcuni scatti ricordo della vacanza . "Love the energy", aveva scritto la showgirl a corredo del post.

Samira Lui è legata sentimentalmente a Luigi Punzo dal 2018, dopo averlo conosciuto a Formentera. Ospite a Verissimo nel 2025, la showgirl aveva parlato dell'amore per il fidanzato. "Per ora nessuna crisi", aveva commentato Samira Lui. Alla domanda se Luigi fosse diventato più geloso di lei visto il successo de La ruota della fortuna, Samira aveva risposto: "Secondo me lui è geloso a prescindere, ma non lo dà a vedere. Mi stima tanto e si fida di me, prima come persona e poi come fidanzata".