Reduce dall'enorme successo de La ruota della fortuna insieme a Gerry Scotti, a Verissimo tutto il mondo di Samira Lui, che sta vivendo un momento d'oro per la sua carriera.

Samira Lui, l'infanzia e l'assenza del padre

Nata a Udine da mamma italiana e papà senegalese, Samira Lui, 27 anni, è cresciuta con sua mamma e i nonni. Il papà della showgirl è andato via di casa prima che lei nascesse. Nell'ottobre del 2023, Samira Lui aveva raccontato a Silvia Toffanin la storia di suo padre: "Mia mamma è rimasta sola quando era incinta di me perché mio padre non era pronto ad avere un figlio. Lui non mi ha mai riconosciuta". Samira aveva spiegato di aver cercato suo papà: "Sono riuscita a mettermi in contatto con il suo migliore amico, che mi ha detto che papà stava bene, che aveva una famiglia e che aveva altri tre figli. Quindi ho tre fratellastri. Gli ho mandato un messaggio, lui non mi ha risposto, ma mi ha chiamata il giorno dopo. Non ci siamo mai incontrati".

Samira Lui, i primi passi in tv, il Grande Fratello e La ruota della fortuna

Dopo il diploma all'Istituto geometra, Samira si è iscritta all'Università. Contemporaneamente ha portato avanti il lavoro di modella. Ha partecipato a Miss Italia con la fascia del Friuli Venezia Giulia, classificandosi terza. Dopo aver lavorato in diversi programmi tv, tra cui L'Eredità, nel 2023 è entrata nella casa del Grande Fratello.

Dal 2024, Samira Lui ha conquistato, con la sua bellezza e la sua simpatia, milioni di telespettatori, rendendo iconiche le sue entrate a passo di danza sulla scala de La ruota della fortuna. In una recente intervista ha rivelato che per lei è stata la realizzazione di un sogno: "Da bambina ho sempre seguito La ruota della fortuna e sognavo, un giorno, di essere lì".

Samira Lui e l'amore: "Luigi è l'uomo perfetto per me"

Samira è legata da sette anni a Luigi Punzo, un ragazzo napoletano di 35 anni. La showgirl aveva presentato il fidanzato a Verissimo nel 2023. "Lei è bella dentro quanto lo è fuori", aveva detto Luigi Punzo riguardo alla fidanzata. Samira invece aveva affermato: "Lui è molto dolce, è un ragazzo di cuore ed è simpatico. Non so se lui sia l'uomo perfetto in generale, ma è l'uomo perfetto per me".

Samira e Luigi avevano rivelato di essersi conosciuti a Formentera: "È stato amore a prima vista. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo iniziato a vedere il futuro che non avevamo mai visto prima". Parlando dei sogni per il futuro, avevano aggiunto: "Siamo partiti insieme, affrontiamo ogni traguardo insieme. Sogniamo il matrimonio e un giorno di creare una famiglia"

Samira Lui risponde agli hater sulla chirurgia estetica

Dalla bellezza mozzafiato, di recente Samira Lui è stata presa di mira sui social da alcuni utenti che hanno accusato la showgirl di aver ricorso eccessivamente alla chirurgia estetica. È stata la stessa Samira Lui a intervenire per mettere a tacere la questione.

"Vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo. Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque", sono state le parole della showgirl.