Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione mostrano l’ecografia della seconda figlia: "Il nasino all'insù è di Ari questa volta"

Dopo la visita di controllo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione mostrano sui social l'ecografia della seconda figlia. "Il nasino all'insù è di Ari questa volta. Ma abbiamo una certezza come con Ally...", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne, 37 anni, riferendosi alla prima figlia Allegra, di due anni. Pubblicando l'ecografia del piedino della piccolina, scherzando, spiega quella che sembrerebbe essere la sua "certezza": "I piedi sono di papà. Ha già un 43". Anche la futura mamma bis, 31 anni, ha pubblicato uno scatto dell'ecografia, aggiornando i follower: "Tornati alla base ieri sera e questa mattina visita di controllo! Tutto benone".