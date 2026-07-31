Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione mostrano l’ecografia della seconda figlia: "Il nasino all'insù è di Ari questa volta"

Dopo la visita di controllo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione mostrano sui social l'ecografia della seconda figlia. "Il nasino all'insù è di Ari questa volta. Ma abbiamo una certezza come con Ally...", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne, 37 anni, riferendosi alla prima figlia Allegra, di due anni. Pubblicando l'ecografia del piedino della piccolina, scherzando, spiega quella che sembrerebbe essere la sua "certezza": "I piedi sono di papà. Ha già un 43". Anche la futura mamma bis, 31 anni, ha pubblicato uno scatto dell'ecografia, aggiornando i follower: "Tornati alla base ieri sera e questa mattina visita di controllo! Tutto benone".
Insieme dal 2019, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. A Verissimo la coppia aveva parlato del desiderio di avere un bambino: "Sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello". Sono diventati genitori di Allegra a febbraio del 2024. A maggio del 2025 si sono sposati e lo scorso giugno hanno annunciato di essere in attesa della seconda figlia: "Ehi piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando".
Nel video sotto, la storia d'amore di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.