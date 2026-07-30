Matilde Lucidi: “Mi hanno urlato per strada che sono troppo magra. Da tutta la vita le persone giudicano il mio aspetto fisico”

"Stavo camminando a Parigi quando, all'improvviso, ho sentito una signora anziana urlarmi che ero troppo magra", con queste parole Matilde Lucidi, 19 anni, racconta sui social di essere stata vittima di body shaming. La modella, figlia di Bianca Balti e Christian Lucidi, prosegue in una nota condivisa sui social: "Era seduta al tavolino di un bar con quella che sembrava essere sua nipote, due persone dall'aspetto benestante. Avrei voluto ignorarla, ma ha continuato a gridarmi contro mentre proseguivo per la mia strada, dicendo che sembravo poco in salute".



"A quel punto mi sono fermata per dirle che sto bene, che mangio in modo corretto e che non dovrebbe fare commenti del genere a ragazze più giovani che camminano per strada, perché non può sapere quanto possano ferire o influenzare una persona", aggiunge Matilde Lucidi, che ha debuttato in passerella nel 2025, sfilando per Dior alla Paris Fashion Week. La modella ha voluto condividere la sua storia per sensibilizzare contro il body shaming: "Per tutta la vita ho avuto a che fare con persone che si sono sentite in diritto di commentare il mio aspetto fisico. Per favore, non siate quel tipo di persone".

"Ci sono persone magre per natura che fanno un’enorme fatica a prendere peso, anche se lo desiderano. Non potete sapere cosa stia attraversando una persona né quanto un commento possa ferirla", conclude la modella, che per un periodo ha scelto di vivere con il papà Christian Lucidi, in seguito ad alcune difficoltà attraversate da sua mamma Bianca Balti, che oggi ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Cutrera. Ospite a Verissimo, Bianca Balti aveva parlato dell'amore per la figlia, ammettendo di aver fatto alcuni errori come mamma: "Mia figlia grande mi ha visto parlare molto male del papà, è una cosa sbagliatissima, ma non me ne rendevo conto quando lo facevo".