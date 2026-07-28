Bianca Balti condivide una dedica al compagno Alessandro Cutrera in occasione del suo compleanno. "Due anni fa il tuo compleanno mi ha dato una scusa per infrangere la promessa che avevo fatto a me stessa: non stare con un uomo per un anno intero e ne è valsa davvero la pena", scrive la supermodella, 42 anni, pubblicando un video con alcuni momenti vissuti con il pilota, a cui è legata dal 2024.

"Grazie a Dio per il tuo compleanno. Grazie a Dio per il giorno in cui sei nato, da allora siamo sempre stati insieme. Ti auguro che gli anni che ci aspettano siano più sereni. Ti amo", conclude Bianca Balti, riferendosi alla battaglia che ha affrontato nel 2024 quando ha subito un'operazione per un cancro ovarico a cui è seguito un percorso di chemioterapia.

Sempre accanto a lei il compagno Alessandro Cutrera con cui aveva iniziato una relazione poco prima della diagnosi. "Oggi so che l’unica cosa che rende la vita degna di essere vissuta è l’amore. L’amore mi ha sostenuta attraverso il dolore. L’amore è ciò che rimane quando tutto il resto svanisce", aveva detto la supermodella parlando della malattia, riferendosi anche alle figlie Matilde Lucidi - nata nel 2007 dal matrimonio con Christian Lucidi - e Mia, avuta nel 2015 con il compagno di allora Matthew.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Bianca Balti a Verissimo.