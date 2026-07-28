La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes rinuncia al cognome del padre

La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes non si chiama più Suri Cruise, ma Suri Noelle . A rivelarlo è Page Six , che ha visionato i registri pubblici della contea di Allegheny, in Pennsylvania. Già nel 2024, durante il suo primo anno alla Carnegie Mellon University, Suri si è registrata per votare usando il nome Suri Noelle, a dimostrazione che si tratta del suo nome legale. Tom Cruise e Katie Holmes sono diventati genitori di Suri nel 2006. Dopo la separazione nel 2012, Suri è rimasta a vivere con la madre e i rapporti con il padre sono diventati sempre più radi. Già alla cerimonia del diploma alla LaGuardia High School, Suri aveva scelto di usare il nome Suri Noelle, un omaggio a sua madre Katie Holmes, 47 anni, che all'anagrafe si chiama Katherine Noelle Holmes.

Suri non è l'unica figlia di personaggi famosi ad aver voluto cambiare cognome. Quattro dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt hanno rinunciato, legalmente o pubblicamente, al cognome del padre, con cui i rapporti si sono fatti difficili dopo il divorzio dei genitori nel 2016.



Per una ragione diversa, Malia Ann, la primogenita di Barack e Michelle Obama, ha deciso di comparire senza il cognome nei titoli di coda nel cortometraggio da lei scritto e diretto "The Heart". "È molto importante per i miei figli sentire di essersi guadagnati ciò che ottengono nel mondo, e non vogliono che la gente pensi che non lavorino sodo o che tutto venga loro semplicemente regalato", ha spiegato mamma Michelle.