Gianni Sperti parla del ricovero in ospedale: “Intervento programmato”

Gianni Sperti spiega sui social il motivo che ha richiesto il ricovero in ospedale. "Partiamo da un presupposto: non mi è mai piaciuto speculare sulla salute. Non l'ho mai fatto e non inizierò certo adesso. Non mi piace suscitare compassione e, quando posso, preferisco evitare di far preoccupare le persone che mi vogliono bene, la mia famiglia e chi mi segue", afferma l'ex ballerino, 53 anni, che vuole rassicurare i fan: "Ho affrontato un intervento programmato, non d'urgenza, e fortunatamente è andato tutto bene. Anzi, sto benissimo, direi persino meglio di prima. Vi ringrazio di cuore per il vostro affetto e per il calore che mi avete dimostrato".



Nato a Manduria (Taranto) nel 1973, Gianni Sperti fin da giovane coltiva la passione per la danza a livello professionale. Tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, è nel corpo di ballo di numerosi programmi televisivi come La sai l'ultima e Amici di Maria De Filippi. Dal 2003, ricopre il ruolo di opinionista di Uomini e Donne.