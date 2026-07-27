Eleonora Pedron si è laureata alla Magistrale: "La vita è fatta per il 20 per cento da quello che ti succede e per l’80 da come reagisci"

Eleonora Pedron si è laureata alla Magistrale. L'ex Miss Italia, 44 anni, ha annunciato sui social di aver conseguito il 27 luglio 2026 la Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione . "La vita è fatta per il 20% da quello che ti succede e per l’80% da come reagisci", ha scritto Eleonora Pedron nella didascalia del post, citando Gianluca Vialli.

Nel 2023, Eleonora Pedron si è laureata in Psicologia alla Triennale. A Verissimo, aveva spiegato la scelta di intraprendere il suo percorso di studi: "Ho pensato che la mia storia potesse essere d'aiuto ad altre persone. Volevo avere una conoscenza più approfondita della mente umana, dei rapporti, degli stati d'animo, delle emozioni. Vorrei aiutare bambini che si trovano a vivere situazioni come quella che ho vissuto io a nove anni e poi a 20". L'ex Miss Italia era stata spinta infatti a intraprendere gli studi dalla sua toccante storia personale, segnata dalla scomparsa, prima, di sua sorella Nives e poi del papà, morti entrambi in seguito a due incidenti stradali. Lo scorso aprile, la showgirl aveva poi condiviso un altro importante traguardo: "Esame abilitante all’esercizio della professione di psicologa superato!".

Nel video sotto, l'ultima intervista di Eleonora Pedron a Verissimo.