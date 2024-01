L'intervista 14 gennaio 2024

Eleonora Pedron: "Mi sono laureata con la maglietta di papà e l'anello di mia sorella"

Eleonora Pedron parla a Verissimo del suo percorso di studi in Psicologia: "Vorrei aiutare bambini che soffrono come ho sofferto io per la perdita di mia sorella e poi di mio padre"