Eleonora Pedron si è laureata. La showgirl ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui indossa una corona d’alloro e mostra orgogliosa la sua tesi di laurea.

“Mamma..e Papà, son tanto felice!”: scrive Eleonora Pedron come didascalia del post, ricordando anche il padre, scomparso nel 2002 in seguito a un incidente stradale.

Nelle storie, Eleonora Pedron ha condiviso altri momenti della laurea, tra cui un bacio con il compagno Fabio Troiano

L’attrice aveva parlato del suo percorso di laurea in un’intervista. "La tesi è su di me. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. Psicologia è nata come piano B, nel caso in cui fosse finita la mia carriera televisiva, ora è il piano A", aveva detto Eleonora Pedron a Oggi.

L’attrice aveva rivelato di essersi appassionata alla Psicologia spinta dalla necessità di elaborare i suoi stessi traumi, come la perdita della sorella e poi del padre, entrambi scomparsi di due incidenti stradali.

"Lascio prevalere i ricordi belli e coltivo la speranza che ci rivedremo tutti. Ma certi ricordi sono impossibili da elaborare. L'immagine di mio padre che mi chiama dopo l'incidente. Me lo sono trovato sulle ginocchia, la faccia piena di sangue, la voce che mi dice: 'Eleonora, Eleonora'. Mi chiamava per sapere se ero viva", aveva detto la showgirl nell’intervista a Oggi.

Ospite a Verissimo, Eleonora Pedron aveva ricordato quel tragico incidente: “Mi ricordo solo la voce di papà che mi chiamava dopo l'incidente, la sua voce è ancora nella mia testa, voleva assicurarsi di essere riuscito a salvarmi".