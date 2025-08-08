Le proposte di matrimonio dei Vip
Da Valentina Vignali a Dua Lipa, ecco le coppie in procinto di sposarsi
Non solo Alessandra Amoroso che sposerà Valerio Pastore. A infiammare l'estate 2025 sono tante le coppie in procinto di sposarsi. Attraverso interviste, immagini o video pubblicati sui social, negli scorsi mesi diversi vip hanno condiviso le proposte di matrimonio e l'intenzione di pronunciare presto il fatidico sì. Il 30esimo compleanno di Mara Sattei è stato a dir poco indimenticabile. Durante i festeggiamenti, infatti, la cantante ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Alessandro Donadei. La coppia, visibilmente emozionata, è stata circondata dall'affetto di amici e familiari, condividendo poi diversi scatti della serata sui social. Anche Giovanna Sannino ha ricevuto una toccante proposta di matrimonio durante la festa del suo 25esimo compleanno. Tra amici e colleghi, l'attore Gaetano Migliaccio si è inginocchiato per mostrare l'anello alla collega, con la quale aveva condiviso il set di Mare Fuori. Nozze in vista anche per Nicolò Zaniolo e la compagna Sara Scaperrotta. Insieme da almeno sei anni, i due sono diventati genitori di Tommaso nel 2021 e adesso, nonostante la loro storia abbia subito un'interruzione durante la gravidanza di Sara, appaiono più uniti che mai, a tal punto da voler diventare marito e moglie. Tra gli sportivi spicca anche Valentina Vignali, che a luglio ha condiviso la proposta di matrimonio avanzata da Fabio Stefanini in un luogo per loro iconico: il campetto da basket. "Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l'amore - aveva scritto la cestista a corredo della clip -. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l'anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l'uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie: 'Sì, lo voglio. Per sempre. Vittoria Puccini diventerà la moglie di Fabrizio Lucci. Ad annunciarlo era stata la stessa attrice in un'intervista al settimanale F. "Il suo periodo di prova è finito. Dorme sonni sereni, secondo me", aveva ironizzato Vittoria Puccini, legata dal 2013 al direttore della fotografia. Quindi, aveva precisato di non aver ancora fissato la data del grande giorno e aveva aggiunto: "Magari decidiamo all'ultimo minuto per una cerimonia intima e privata, magari facciamo una festa con gli invitati: come sempre, per me, quello che arriverà arriverà". "Lui mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l'eternità. Ci sposiamo". Con queste parole, Micaela Ramazzotti aveva ribadito a Verissimo il progetto portato avanti col suo compagno Claudio Pallitto. "Sta andando bene, sono felice e la felicità ti libera. Quando sei libero riesci ad amare e a farti amare. Mi sento guardata con amore, osservata", aveva aggiunto nell'intervista rilasciata ad aprile. Dua Lipa ha confermato che sposerà Callum Turner. La cantante aveva rilasciato un'intervista a British Vogue in cui annunciava l'imminente unione con l'attore, noto soprattutto per i suoi ruoli in Animali fantastici e Masters of the Air. "Non sono mai stata una persona che ha fantasticato su un matrimonio o su che tipo di sposa sarei stata. E all'improvviso mi ritrovo a pensare: 'E io cosa indosserò?'", aveva commentato Dua Lipa. Sul red carpet dei Golden Globe 2025, Zendaya si è presa la scena anche grazie a quello che sembra essere un anello di fidanzamento. Stando a numerose indiscrezioni, l'attore Tom Holland avrebbe chiesto la mano della collega e fidanzata durante le vacanze natalizie 2024, dopo diversi anni di relazione.
Nel video sopra, le proposte di matrimonio dei Vip
