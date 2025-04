Micaela Ramazzotti: "Sposerò Claudio Pallitto"

L'attrice annuncia a Verissimo che sposerà il personal trainer: "Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l'eternità"

Micaela Ramazzotti annuncia a Verissimo che sposerà il personal trainer Claudio Pallitto: "Lui mi dà molta forza e spero di darne anche io a lui. Stiamo costruendo qualcosa di bello e spero duri per l'eternità. Ci sposiamo". E in merito al matrimonio, aggiunge: "Sarà per pochissimi intimi".

Per quanto riguarda la loro storia d'amore: "Sta andando bene, sono felice e la felicità ti libera. Quando sei libero riesci ad amare e a farti amare. Mi sento guardata con amore, osservata".

Micaela Ramazzotti, 46 anni, è mamma di Jacopo (2010) e Anna (2013), avuti con l'ex marito Paolo Virzì. Claudio Pallitto è papà di due figlie. L'attrice ammette di aver temuto all'inizio il giudizio dei suoi figli davanti a una nuova storia d'amore: "Ero preoccupata. Poi ho fatto un grande respiro e ho preso coraggio. Nella vita ci vuole coraggio nelle cose in cui crediamo. I giudici più temuti sono i miei figli e ho superato il loro giudizio".

In merito alle critiche rivolte a Claudio, dopo la separazione dell'attrice dall'ex marito: "Sono state dette cose molto violente. È stato fatto un ritratto molto crudele di un uomo con una sua storia, con delle figlie. Siamo stati molto vicini in quel periodo e non ne ho mai voluto parlare".