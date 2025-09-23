Mediaset Infinity logo
23 settembre 2025

Murat Ünalmış, i teneri auguri di anniversario alla moglie Albena İlieva

L'attore di "Terra amara" condivide sui social una rara foto con la moglie in occasione del loro secondo anniversario di matrimonio

Murat Ünalmış - l'attore turco 44enne molto amato anche in Italia per i suoi ruoli in nelle serie Terra amara e La rosa della vendetta - condivide sui social una speciale dedica alla moglie Albena İlieva (Nutiye Akar) in occasione del loro secondo anniversario di matrimonio. Si tratta di una rara foto nella quale i due sono ritratti insieme. "Il mio amore, la mia compagna di viaggio. Buon anniversario, in salute, sempre insieme", è la dolce didascalia che accompagna lo scatto.

Murat Ünalmış, dal matrimonio alla nascita del figlio

Murat Ünalmış ha sposato Albena İlieva (Nutiye Akar) il 22 settembre del 2023 e l'anno seguente è nato il figlio Selim.

Ospite a Verissimo, l'attore aveva parlato della sua storia d'amore con la moglie, che in passato è stata un'ex giocatrice di basket. "Prima di sposarci siamo stati fidanzati per tre anni, ma non lo abbiamo reso pubblico. All'inizio eravamo due semplici amici, due persone che si stavano conoscendo. Tra noi è iniziata in questo modo", aveva raccontato in quell'occasione.

