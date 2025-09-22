Dal rapporto con la sorella Carla Bruni alla maternità: Valeria Bruni Tedeschi si è raccontata a Verissimo. Parlando della sorella Carla Bruni, ha detto: "Siamo delle volte in conflitto, come tante sorelle. A volte non siamo d'accordo, non abbiamo la stessa idea su delle cose, però c'è molta vitalità nel nostro rapporto e molta molta tenerezza".

In passato Carla Bruni aveva criticato la sorella per l'immagine che aveva dato di lei nel suo lavoro da regista. A proposito di quell'episodio, Valeria Bruni Tedeschi ha chiarito: "Non è che mi sono risentita per le sue parole, è che mi dispiace. Mi dispiace averle fatto del male. Lavorando con la propria vita in quello che chiamiamo autobiografia - di finzione, però prendo spunto dall'autobiografia - si rischia di ferire delle persone".

Valeria Bruni Tedeschi ha raccontato anche il suo percorso per diventare mamma: "È stato più lungo che per altre persone. Invece di durare pochi minuti, è durato uno o due anni perché sono figli adottivi ". Ripensando a quando è diventata mamma per la prima volta nel 2009 e per la seconda nel 2014, l'attrice e regista, 60 anni, ha aggiunto: "Poi quando i figli sono lì, si dimentica della fatica delle carte. Quindi l'esperienza diventa uguale a quella di tutti gli altri. Sono felice che siano loro i miei figli e non altri".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Valeria Bruni Tedeschi a Verissimo.