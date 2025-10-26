Sal Da Vinci: "Ho visto la sofferenza di mio padre Mario Da Vinci"

Sal Da Vinci racconta come sia stato per lui esordire nel mondo dello spettacolo da bambino accanto al padre Mario Da Vinci. "L'anno prossimo festeggio 50 anni di carriera, perché ho esordito insieme a mio padre", afferma il cantante, 56 anni, che nel 1976 ha inciso in duetto con suo padre la canzone Miracolo 'e Natale, da cui è stata tratta una sceneggiata omonima.



Nella sua carriera, Sal Da Vinci ha conosciuto anche momenti difficili: "Quando è finita la magia e si sono spenti i riflettori, mi sono trovato in un limbo". E non sono mancati momenti difficili anche nella carriera del padre Mario Da Vinci, all'anagrafe Alfonso Sorrentino: "Ho visto la sofferenza di mio padre quando molte persone gli hanno voltato le spalle, ho visto la sua delusione. Papà però è sempre stato un combattente che non si è mai abbattuto, ma si reinventava ogni giorno".