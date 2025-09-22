Mediaset Infinity logo
22 settembre 2025

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna



Dal matrimonio con Burak Yamantürk alla maternità: Özge Özpirinççi si è raccontata a Verissimo. L'attrice, 39 anni, ha parlato del primo incontro con il marito: "Non voglio dire che sia stato amore a prima vista - credo che il colpo di fulmine sia una forma di attrazione primitiva -, però la prima volta che l'ho visto sono rimasta molto colpita. Ho sentito prima la sua voce, poi mi sono girata e l'ho visto ed è stato come un pugno in pancia".

Özge Özpirinççi però non voleva sposarsi con Burak Yamantürk: "Mi sono sposata incinta di sette mesi. Non volevo sposarmi. Continuavo a oppormi. Dicevo che non volevo firmare un pezzo di carta per rendere ufficiale la nostra unione agli occhi degli altri, perché questo non avrebbe cambiato i nostri sentimenti. Poi Burak mi ha fatto capire che questa ribellione non aveva senso e mi sono convinta". Mamma di Mercan, nata nel 2022, l'attrice ha parlato anche della maternità: "È il viaggio più bello che si possa fare per trovare la versione migliore di noi stessi". Alla domanda se in futuro vorrebbe altri figli, ha risposto: "La nostra famiglia mi sembra perfetta così com'è, preferisco proteggere quello che ho". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Özge Özpirinççi a Verissimo.

