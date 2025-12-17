Cecilia Rodriguez, la dedica alla figlia Clara Isabel: "Il regalo più grande"

Cecilia Rodriguez festeggia i due mesi della figlia Clara Isabel condividendo sui social alcuni scatti con il pancione. "Il regalo più grande", scrive l'influencer e modella, 35 anni, che ha accolto la prima figlia con Ignazio Moser lo scorso 15 ottobre.

Ospite a Verissimo Cecilia Rodriguez aveva parlato della maternità. "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel. In passato, Cecilia Rodriguez aveva parlato del suo difficile percorso per diventare mamma. "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere", aveva raccontato a Verissimo.