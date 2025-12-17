Jenny Guardiano ricorda il papà: “Sei il mio angelo”

Jenny Guardiano ripercorre in un video gli ultimi momenti accanto al papà. "Non voglio dimenticare papà, perché quei momenti li hai vissuti tu in prima persona, con forza e coraggio, e mi sento onorata di averli vissuti con te, nonostante siano stati difficilissimi", scrive l’ex protagonista di Temptation Island nella didascalia del filmato in cui momenti più spensierati si alternano ad altri in ospedale.



"Lo sai, la mia ansia mi ha messa a dura prova, mi mancava l’aria, svenivo, piangevo in silenzio, ma ero sempre accanto a te, insieme a mio fratello e a chi ti vuole tanto bene ancora. Tu lo sai", aggiunge Jenny Guardiano. E conclude: "Sei eterno, non solo perché vivi nel mio cuore, ma perché sono fermamente convinta che tu sia il mio 'Angelo', di nome e di fatto. Ti amo papi".



Ospite a Verissimo, Jenny Guardiano aveva condiviso il dolore per la perdita del papà: "Avevamo un rapporto stupendo. Papà mi chiamava: 'La mia fidanzata'. Ho sempre sentito il suo amore nonostante la distanza. Quando ho saputo della sua malattia cercavo sempre di andare da lui anche se viveva a Roma e io in Sicilia". L’ex protagonista di Temptation Island aveva parlato anche dei difficili momenti segnati dalla malattia del papà: "Non è facile vivere una cosa del genere, mi venivano gli attacchi di panico. All'inizio ho avuto difficoltà, non riuscivo a guardarlo, a stargli accanto come avrei voluto. Quando andavo a trovarlo, svenivo perché era troppo forte ciò che vedevo".