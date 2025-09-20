Özge Özpirinççi parla a Verissimo della sua storia d'amore con l'attore Burak Yamantürk, a cui è legata dal 2014. Del loro primo incontro sul set, l'attrice, 39 anni, racconta: "Non voglio dire che sia stato amore a prima vista - perché credo che il colpo di fulmine sia una forma di attrazione primitiva -, però la prima volta che l'ho visto sono rimasta molto colpita. Ho sentito prima la sua voce, poi mi sono girata e l'ho visto ed è stato come un pugno in faccia". L'amore tra i due attori è poi cresciuto nel tempo: "Quando ho iniziato a conoscerlo meglio, mi sono resa conto che sotto l'aspetto esteriore c'era un uomo gentile, premuroso, capace di mostrare amore nei gesti. Mi sento fortunata ad averlo accanto". Özge Özpirinççi ha sposato Burak Yamantürk nel 2021, dopo sette anni di relazione, e nel 2022 sono diventati genitori di Mercan. "Mi sono sposata incinta di sette mesi. Non volevo sposarmi. Continuavo a oppormi. Dicevo che non volevo firmare un pezzo di carta per rendere ufficiale la nostra unione agli occhi degli altri perché questo non avrebbe cambiato i nostri sentimenti. Poi Burak mi ha fatto capire che questa ribellione non aveva senso e mi sono convinta", racconta l'attrice, che interpreta Bahar nella serie La forza di una donna.

Per quanto riguarda invece la maternità, Özge Özpirinççi dice: "È il viaggio più bello che si possa fare per trovare la versione migliore di noi stessi. È molto faticoso, ma credo che possa essere l'occasione di una grandissima trasformazione. Mercan ha portato quella luce nella mia vita che mi ha fatto rivalutare tutte le mie priorità". Alla domanda se le piacerebbe allargare ancora la famiglia, l'attrice risponde: "Abbiamo una casa abbastanza popolata perché abbiamo anche due cani e due gatti. La nostra famiglia mi sembra perfetta così com'è, preferisco proteggere quello che ho".