Maria Grazia Cucinotta, gli auguri di compleanno al marito: "Ti amissimo"

"Auguri amore mio per i tuoi 59 anni, ti amissimo ", è la dolce dedica di Maria Grazia Cucinotta per augurare buon compleanno al marito Giulio Violati. Per l'occasione, l'attrice condivide sui social una tenera foto di coppia.

Coinvolti in un amore che dura da 30 anni, Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati sono sposati dal 7 ottobre del 1995. Nel 2001 la coppia ha dato il benvenuto alla figlia Giulia.

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva parlato proprio dei suoi 30 anni di nozze: "Il tempo è volato. A volte pensavo di non arrivarci mai a un traguardo del genere, però oggi a ripensarci mi sembra ieri. Noi siamo diversissimi, il giorno e la notte, ma quello che ci unisce da sempre è l'amore". Maria Grazia Cucinotta aveva anche rivelato di aver avuto, in passato, il desiderio di ampliare la famiglia con un altro figlio, pur non essendo riuscita a concretizzarlo: "È il mio sogno non avverato. Ho provato veramente tanto ad avere un altro figlio. Sono fortunata ad avere Giulia, ma il fatto di non averle dato un fratellino mi fa sentire in colpa".