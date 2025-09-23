Reunion di Dawson's Creek, il video messaggio di James Van Der Beek
L'attore, noto per il ruolo di Dawson nella serie tv Dawson's Creek, non ha potuto partecipare alla reunion con il resto del cast per motivi di salute
Lunedì 22 settembre si è svolta al Richard Rodgers Theatre di New York l'attesa reunion del cast di Dawson's Creek, amata serie tv statunitense realizzata a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Non ha potuto partecipare all'evento James Van Der Beek, che ha vestito i panni del protagonista Dawson. Assente per motivi di salute, l'attore ha voluto comunque prendere parte alla reunion inviando un video messaggio pre-registrato.
"Ho atteso con ansia questa serata per mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe organizzata - ha esordito nella clip James Van Der Beek - Non riesco a credere di non essere lì. Non riesco a credere di non poter vedere di persona i miei compagni di cast, il mio meraviglioso cast".
L'attore statunitense, 48 anni, ha proseguito dicendo: "Voglio ringraziare ogni singola persona presente in teatro questa stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno fatto qualcosa e sono stati così generosi, e soprattutto a ciascuno di voi: siete i migliori fan del mondo".
A sostituire James Van Der Beek nel ruolo di Dawson nel corso della serata Lin-Manuel Miranda, attore e compositore statunitense.
A James Van Der Beek è stato diagnosticato un tumore al colon retto a novembre 2024 e, in occasione del suo 48esimo compleanno, ha condiviso sui social un video dove spiega cosa ha imparato dal cancro che comincia così: "Oggi è il mio compleanno, ed è stato l'anno più difficile della mia vita e voglio condividere con voi qualcosa che ho imparato. Quando ero più giovane, mi definivo solo come attore e ciò non mi ha mai dato grandi soddisfazioni. Poi sono diventato marito ed è stato molto meglio, poi sono diventato padre ed è stato il massimo. (...) Mi sono trovato faccia a faccia con la morte e tutte quelle definizioni a cui tenevo così tanto, mi sono state strappate via".
Nella clip pubblicata su Instagram, James Van Der Beek ha raccontato di quando ha dovuto andare vivere da solo e lontano dalla famiglia. Ha rivelato di aver vissuto momenti di sconforto in quanto non era in grado di lavorare e quindi aiutare economicamente la sua famiglia, formata dalla moglie Kimberly e dai loro sei figli. James ha trovato conforto nella fede: "Sono degno dell'amore di Dio semplicemente perché esisto. E se sono degno dell'amore, non dovrei essere degno anche del mio? E lo stesso vale per voi".
