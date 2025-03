L'attore, noto per il ruolo di Dawson nella serie tv Dawson's Creek, parla in un video della sua battaglia contro il cancro: "È stato l'anno più difficile della mia vita"

James Van Der Beek ha da poco compiuto 48 anni e per l'occasione ha condiviso sui social un video dove spiega cosa ha imparato dal cancro. Un video accompagnato da questa didascalia: "Quello che ho ottenuto dal mio 48esimo viaggio intorno al sole". L'attore, famoso per il ruolo di Dawson nella serie tv Dawson's Creek, aveva scoperto di avere un tumore al colon retto a novembre 2024.

Il filmato pubblicato sui social comincia così: "Oggi è il mio compleanno, ed è stato l'anno più difficile della mia vita e voglio condividere con voi qualcosa che ho imparato. Quando ero più giovane, mi definivo solo come attore e ciò non mi ha mai dato grandi soddisfazioni. Poi sono diventato marito ed è stato molto meglio, poi sono diventato padre ed è stato il massimo". L'attore aggiunge: "Mi sono trovato faccia a faccia con la morte e tutte quelle definizioni a cui tenevo così tanto, mi sono state strappate via".

James Van Der Beek spiega che ha dovuto vivere da solo e lontano per farsi curare e che quindi non poteva svolgere i suoi ruoli da marito e padre. Poiché non era in grado di lavorare, non riusciva neanche ad aiutare economicamente la sua famiglia, né a svolgere altre mansioni. A quel punto, preso dallo sconforto poiché non riusciva ad aiutare i suoi sei figli e la moglie Kimberly, l'attore si è chiesto: "Se sono solo un uomo troppo magro, debole, solo in un appartamento con il cancro, chi sono io?". Ha trovato risposta e conforto nella fede: "Sono degno dell'amore di Dio semplicemente perché esisto. E se sono degno dell'amore, non dovrei essere degno anche del mio? E lo stesso vale per voi".