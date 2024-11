James Van Der Beek ha il cancro: "Ho ricevuto la diagnosi di tumore al colon retto"

L'attore, diventato noto come Dawson in "Dawson's Creek", ha annunciato sui social di avere il cancro. A People ha specificato che si tratta di un tumore del colon retto: "Ho affrontato la diagnosi privatamente e mi sto curando per guarire"

James Van Der Beek ha il cancro. L'attore, diventato noto come Dawson in Dawson's Creek, lo ha annunciato sui social e ha poi specificato a People che si tratta di un tumore al colon retto. "Ho affrontato la diagnosi privatamente e mi sto curando per guarire con il supporto della mia famiglia", ha detto James Van Der Beek, 47 anni, sposato con Kimberly Brook e papà di sei figli.

"'È cancro': ogni anno circa 2 miliardi di persone nel mondo ricevono questa diagnosi. Io sono uno di loro", ha scritto l'attore su Instagram. E ha spiegato che avrebbe voluto aspettare prima di rendere pubblica la diagnosi, ma stava per essere anticipato da un tabloid: "Non c'è un manuale su come annunciare queste cose, io avevo programmato di parlarne con il magazine People a un certo punto per aumentare la consapevolezza e raccontare, in prima persona, la mia storia. Ho dovuto però cambiare i miei piani quando, questa mattina, sono stato informato che un tabloid avrebbe dato la notizia".

"Finora ho affrontato la diagnosi in privato, sottoponendomi alle cure e prendendomi cura di me con grande concentrazione, come mai prima d'ora. Sono in un bel posto e mi sento forte. Sono solo all'inizio e vi dirò di più quando sarò pronto", ha aggiunto James Van Der Beek. Nel colloquio con People l'attore ha voluto rassicurare i fan: "Sto bene, c'è motivo di essere ottimista".

James Van Der Beek è sposato dal 2010 con Kimberly Brook. La coppia ha sei figli: Olivia (14 anni), Joshua (12 anni), Annabel (10 anni), Emilia (8 anni), Gwendolyn (6 anni) e Jeremiah (di quasi 3 anni).