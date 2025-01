Zendaya e Tom Holland fidanzati ufficialmente: la foto dell'anello

Zendaya e Tom Holland presto sposi? Secondo quanto riportato da TMZ e ripreso da numerose testate sembrerebbe di sì. Il magazine statunitense scrive che l'attore britannico avrebbe chiesto la mano della collega e fidanzata durante le vacanze natalizie appena concluse, in una delle proprietà della famiglia di Zendaya negli Stati Uniti. La proposta di matrimonio sarebbe stata molto romantica e intima.

Sul red carpet dei Golden Globe 2025 che si sono svolti il 5 gennaio, Zendaya ha sfoggiato quello che sembra essere un anello di fidanzamento che non faceva parte della parure di gioielli indossata in quell'occasione. Tra i particolari che più hanno colpito il pubblico anche un nuovo tatuaggio dell'attrice: una piccola lettera "T", come l'iniziale di Tom.

Entrambi 28enni, Zendaya e Tom Holland sono una della coppie più amate di Hollywood. I due si sono incontrati per la prima volta durante le riprese di Spider Man: Homecoming nel 2016. Dopo mesi di rumour e gossip intorno a una possibile relazione, Tom Holland e Zendaya sono stati fotografati insieme nell'estate del 2021 e hanno reso pubblica la loro storia d'amore.