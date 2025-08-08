Petit e Marisol Castellanos, dall'incontro ad Amici all'addio
La ballerina e il cantante si sono lasciati: ripercorriamo la loro storia nata ad Amici
È finita la storia d'amore nata ad Amici23 tra Petit e Marisol Castellanos. La ballerina, 19 anni, e il cantante, 19 anni, si erano conosciuti durante la 23esima edizione del talent show. "Marisol è il mio primo amore", aveva detto Petit a Verissimo nel 2024. Marisol invece aveva raccontato cosa l'ha colpita del cantante: "Mi ha fatta innamorare con la sua simpatia genuina".
La loro relazione è andata avanti fuori dalla scuola. A This Is Me, Petit aveva detto: "Sta andando bene. Fortunatamente siamo vicini, perché lei adesso abita a Roma, quindi riusciamo a vederci spesso". Sono stati una coppia per circa due anni. A marzo 2025, il cantante aveva assicurato a Verissimo: "Con Marisol va tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso. Procede benissimo".
Poi evidentemente qualcosa si è rotto e i due giovani talenti hanno deciso di dividere le loro strade. A confermarlo è stata Marisol sui social: "Con Petit non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene".
Nel video sopra, la storia d'amore di Petit e Marisol Castellanos.
