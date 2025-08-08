Mediaset Infinity logo
08 agosto 2025

Petit e Marisol Castellanos si sono lasciati: "Non siamo più una coppia"

La ballerina conferma sui social la fine della storia, nata ad Amici, con il cantante: "Continuiamo a volerci bene"

Condividi:
petit marisol

Petit e Marisol Castellanos si sono lasciati. A confermarlo è la ballerina, 19 anni, sui social. Rispondendo a una domanda di una follower, Marisol ha scritto: "Con Petit non siamo più una coppia, ma tra di noi è tutto ok e ci vogliamo bene".

Petit, 19 anni, e Marisol Castellanos si erano conosciuti durante la 23esima edizione di Amici. E la loro relazione era proseguita anche fuori dalla scuola. "Marisol è il mio primo amore", aveva detto il cantante a Verissimo nel 2024. Marisol invece aveva raccontato cosa l'ha colpita di Petit: "Mi ha fatta innamorare con la sua simpatia genuina".

Il cantante e la ballerina avevano anche parlato della loro storia a This Is Me. "Sta andando bene. Fortunatamente siamo vicini, perché lei adesso abita a Roma, quindi riusciamo a vederci spesso", aveva detto Petit, all'anagrafe Salvatore Moccia. E Marisol aveva aggiunto: "Sta andando tutto molto bene". Tornato a Verissimo a marzo del 2025, il cantante aveva assicurato: "Con Marisol va tutto bene, stiamo insieme, ci vediamo spesso. Procede benissimo". Poi evidentemente qualcosa si è rotto e i due giovani talenti hanno deciso di dividere le loro strade.

