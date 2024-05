Petit: "Marisol è il mio primo amore"

Il cantante e la ballerina parlano a Verissimo della loro storia d'amore nata ad Amici: "Fuori dalla scuola all'inizio sarà difficile, ma troveremo gli incastri giusti per stare insieme"

Petit e Marisol parlano a Verissimo della loro storia, nata ad Amici. "Marisol è il mio primo amore", afferma il cantante, all'anagrafe Salvatore Moccia. Petit racconta anche com'è nata la loro storia: "Prima di entrare ad Amici, eravamo in hotel, io però ero un po' timido. Quando siamo entrati in casa, l'ho notata ed è nato tutto".

Marisol invece racconta cosa l'ha colpita di Petit: "Mi ha fatta innamorare con la sua simpatia genuina".

Per quanto riguarda la loro storia fuori dalla scuola: "Appena siamo usciti ci siamo subito organizzati per vederci. Staremo insieme qualche giorno. All'inizio sarà un po' difficile, ma troveremo gli incastri giusti per stare insieme".