Un compleanno indimenticabile per Mara Sattei che, durante i festeggiamenti per i suoi 30 anni, ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Alessandro Donadei.

La cantautrice ha detto il fatidico "sì" visibilmente emozionata e commossa dopo che il futuro marito si è inginocchiato davanti a lei. La coppia è stata circondata dall'affetto e dagli applausi degli amici e dei familiari presenti.

Sul suo profilo Instagram, Mara Sattei ha condiviso alcune foto per mostrare ai suoi follower i momenti più belli di un compleanno che non dimenticherà mai. In uno scatto, la vediamo mentre abbraccia Alessandro con gli occhi lucidi.

Alessandro Donadei lavora come produttore musicale e ha collaborato con Mara Sattei alla realizzazione di numerosi brani e album dell'artista, tra cui Solo guai e Casa Gospel.