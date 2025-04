Giovanna Sannino sposerà Gaetano Migliaccio. La proposta di matrimonio è arrivata del tutto inaspettata mentre l'attrice stava festeggiando il suo 25esimo compleanno a Napoli, insieme al fidanzato Gaetano Migliaccio, amici e colleghi, tra cui Maria Esposito, che ha poi pubblicato sui social il video della proposta.

"È stato un anno difficile, pieno di incertezze. Però io una certezza l'ho trovata e sei tu. Il nostro amore è stata una delle cose più forti che si potesse mai vivere. Quindi, Giovanna Sannino, mi vuoi sposare?", ha detto Gaetano Migliaccio, noto per aver interpretato Salvo in Mare Fuori. Proprio sul set della serie è avvenuto l'incontro con Giovanna Sannino, che ha interpretato Carmela.

Giovanna Sannino e l'amore per il fidanzato a Verissimo

Ospite a Verissimo, Giovanna Sannino aveva parlato del suo amore per il fidanzato Gaetano. "È un uomo gentile, è un uomo d'altri tempi. Sembra uscito da un film dell'800. Noi lo vediamo con l'orecchino e la barba, ma in realtà ha un animo antico", aveva raccontato in quell'occasione l'attrice, aggiungendo poi: "Quando ho incontrato Gaetano io non ero in un momento molto felice a livello sentimentale ed emotivo. Uscivo da una storia che mi aveva cambiata e raffreddata. Non ero pronta a un nuovo amore, perché mi ero convinta che non lo sapevo cercare, che cercavo sempre gli amore sbagliati, quelli impossibili che mi avrebbero fatta soffrire. Quindi ho detto basta amore. Lui con tantissima pazienza mi ha corteggiata per cinque mesi".