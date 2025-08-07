È morta a 84 anni Jane Etta Pitt, madre di Brad Pitt. La nipote Sidney le dedica un commovente messaggio: "Ci hai insegnato a essere forti, gentili, a trovare gioia nelle piccole cose"

Brad Pitt ha perso sua madre, Jane Etta Pitt, scomparsa all’età di 84 anni. A renderlo noto è la nipote Sidney Pitt, figlia di Doug, fratello dell’attore, che ha pubblicato su Instagram un lungo e toccante messaggio per ricordare la nonna: "Dolce nonna Jane Etta, non eravamo pronti a lasciarti andare, ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere rende tutto un po' più facile".

Sidney, nel suo post, ricorda con riconoscenza la figura della nonna: "Se conoscevi la nonna, sapevi che aveva il cuore più grande. Si prendeva cura di tutti e di tutto, senza farsi domande. Mi ha insegnato a dipingere, a essere forte, a guidare con gentilezza, ad amare Gesù in ogni cosa e a trovare gioia nelle piccole cose. Inventava i giochi più sciocchi solo per farci ridere, e credeva nella giustizia, nel mettere gli altri al primo posto e nel fare del bene semplicemente perché era la cosa giusta da fare".

Jane Etta organizzava per ogni nipote un giorno speciale prima dell’inizio della scuola: "Ogni anno ci regalava una giornata speciale in cui potevamo fare qualsiasi cosa volevamo (e il nonno doveva seguirci… anche se so che segretamente gli piaceva). Le mie giornate iniziavano con banana split a colazione, ore a giocare a Trouble, un lavoretto creativo, ovviamente, tutte le giostre insieme a Silver Dollar City come la tosta che era, cena all’Olive Garden con il nonno, mini golf dove metteva i piedi a V per aiutarmi a mirare (e comunque riusciva a battermi), e finivano guardando Paulie finché non ci addormentavamo".

Poi un ultimo pensiero: "Riusciva a stare dietro a tutti e quattordici noi nipoti senza mai perdere il passo. Non c’erano limiti all’amore che dava, e chiunque l’abbia incontrata lo ha sentito. Non so come andare avanti senza di lei. Ma so che è ancora qui, in ogni pennellata, in ogni gesto gentile, in ogni colibrì. Era amore nella sua forma più pura. Siamo stati davvero fortunati ad averla amata crescendo, e so che vive in ognuno di noi".

Jane Etta Pitt, ex consulente familiare, era una figura centrale nella vita dell’attore e dell’intera famiglia. Nota per la sua discrezione, aveva accompagnato Brad Pitt in rare occasioni pubbliche, apparendo a volte sul red carpet accanto al marito William e al figlio.