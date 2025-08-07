Eleonora Pedron ricorda la sorella Nives nel giorno del suo compleanno

Eleonora Pedron ricorda la sorella Nives (Instagram_@eleonorapedron)

Eleonora Pedron dedica un pensiero speciale alla sorella Nives, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 49esimo compleanno. "La mia metà tra le stelle.. e brilla con la forza di un amore eterno. Buon compleanno Nives mia", scrive l'attrice su Instagram, a corredo di due scatti che la ritraggono ancora bambina in compagnia della sorella, scomparsa a soli 15 anni a seguito di un incidente stradale. Una tragedia che - insieme alla scomparsa nel maggio 2002 del padre Adriano, anch'esso vittima di un incidente - ha segnato in maniera indelebile la vita della showgirl, che sui social non è nuova a celebrare ricorrenze simili. "Oggi in cielo c'è una festa! Buon compleanno papà. Il tempo non cancella l'amore, lo rende eterno", aveva scritto Eleonora Pedron a giugno, nel giorno del compleanno del padre Adriano. "Penso a quando un giorno ti rivedrò . Buon compleanno Nives mia", era la dedica pubblicata invece nell'agosto 2024, a corredo di un altro tenero scatto con la sorella.

Eleonora Pedron, l'intervista a Verissimo e la laurea in Psicologia

"Lei era l'opposto di me, era calma, tranquilla, riflessiva, io ero il terremoto di casa" . Con queste parole Eleonora Pedron aveva ricordato la perdita della sorella Nives durante un'intervista rilasciata nel 2021 a Verissimo. "Di quel periodo ricordo tutto, perché avevo nove anni e capivo tutto. Non avevo ben chiaro cosa significasse andare in cielo. Non volevo vedere i miei genitori soffrire e quindi facevo finta di non aver capito niente. Cercavo di regalare a loro dei sorrisi, volevo dare loro la forza necessaria per andare avanti", aveva raccontato la modella e attrice nella stessa intervista. Spinta dalla sua storia difficile, l'attrice ha intrapreso gli studi in Psicologia, laureandosi nel dicembre 2023 con una tesi su se stessa. "Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini feriti", aveva spiegato Eleonora Pedron in un'intervista.

A Verissimo poi aveva aggiunto: "Mi sono laureata con la maglietta del mio papà e l'anello di mia sorella. C'erano entrambi quel giorno".