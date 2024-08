Eleonora Pedron ricorda la sorella Nives: “Un giorno ti rivedrò”

"Penso a quando un giorno ti rivedrò": con queste parole Eleonora Pedron ha voluto ricordare la sorella Nives, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 48esimo compleanno.

L'attrice, 42 anni, ha condiviso uno scatto insieme alla sorella, scomparsa a soli 15 anni dopo un incidente stradale. Un lutto che - insieme alla successiva scomparsa del padre sempre in seguito a un incidente - ha sconvolto la vita di Eleonora Pedron.

Ospite a Verissimo, l'attrice aveva ripercorso la sua toccante storia, racchiusa anche nel libro L'ho fatto per te. Ricordando la sorella Nives, Eleonora Pedron aveva detto: "Ora che sono mamma posso dire che perdere un figlio sia la cosa più brutta, la vita va avanti ma muori dentro. Io sono stata forte, ma non quanto mia madre".

Spinta dalla sua storia difficile, l'attrice ha intrapreso gli studi in Psicologia, laureandosi lo scorso dicembre con una tesi su se stessa. "Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini feriti", aveva spiegato Eleonora Pedron in un'intervista.

A Verissimo poi aveva detto: "Mi sono laureata con la maglietta del mio papà e l'anello di mia sorella. C'erano entrambi quel giorno".