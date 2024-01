La toccante storia di Eleonora Pedron

Dal dolore per la tragica scomparsa del padre e della sorella alla laurea in Psicologia "per superare i suoi traumi": a Verissimo la storia di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron racconta a Verissimo la sua toccante storia, che l'ha spinta a intraprendere gli studi in Psicologia, in cui si è laureata lo scorso dicembre.

La vita di Eleonora Pedron

Eleonora Pedron è nata il 13 luglio del 1982 a Camposampiero, in provincia di Padova, da mamma Daniela e papà Adriano.

La showgirl, dopo essersi diplomata in ragioneria, aveva lavorato come impiegata nel municipio del suo paese, coltivando parallelamente il sogno di lavorare nel mondo della moda, realizzato grazie al titolo di Miss Italia.

Eleonora Pedron nel 1999, a 17 anni, aveva partecipato a Miss Italia, classificandosi tra le prime venti, e nel 2002, dopo la morte del padre, aveva preso parte nuovamente al concorso, vincendolo. Da settembre del 2003 fino alla primavera del 2004, Eleonora era stata Meteorina del Tg4, e aveva poi condotto Sipario del Tg4. Nell'estate del 2004 Pedron era stata inviata della trasmissione culinaria di Rete 4 Fornelli in crociera, condotta da Davide Mengacci, e aveva poi affiancato il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo di Italia 1 Controcampo. Nel 2006 Eleonora Pedron aveva recitato nel film Vita Smeralda, e l'anno successivo era stata tra i concorrenti del talent show Notti sul ghiaccio 2, dove si era classificata al quinto posto. Nel 2008 la showgirl aveva affiancato nuovamente Davide Mengacci come inviata nel programma di Rete 4 Fornelli in piazza, ed era stata tra i protagonisti della sit-com di Italia 1 Medici miei, al fianco di Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta, nel ruolo dell'infermiera Nora. Eleonora Pedron nello stesso anno aveva recitato nel film Il seme della discordia, e aveva poi preso parte a una puntata della sit-com di Italia 1 Così fan tutte, e alla fiction Donna detective. Nel 2012 la showgirl era stata protagonista anche del videoclip della canzone di Umberto Tozzi Se tu non fossi qui, girato nel castello di Torrechiara, in provincia di Parma.

Nel 2013 Eleonora Pedron aveva co-condotto il programma Born to Ride - E ti bastano 2 ruote, in onda su Italia 2. Dal 2020 al 2021, oltre ad aver iniziato a studiare Psicologia, ha condotto il programma Belli dentro, belli fuori su LA7.

Nel 2022 ha partecipato come concorrente al programma di Italia 1 Back to School. E nello stesso anno è tornata a recitare, prendendo parte al film Tre sorelle, diretto da Enrico Vanzina.

D al 2003 al 2015, Eleonora Pedron ha vissuto una storia d'amore con il campione di Moto Gp Max Biaggi, con il quale ha avuto i due figli Inés Angelica e Leòn Alexandre. La coppia si era separata nel 2015, ed era stato lo stesso Biaggi ad annunciarlo su Twitter.

Dal 2019, Eleonora Pedron vive un'intensa storia d'amore con l'attore Fabio Troiano.

La sofferenza di Eleonora Pedron per la scomparsa della sorella e del padre

La vita di Eleonora Pedron è segnata da due gravi lutti: la scomparsa della sorella maggiore Nives e del padre Adriano.

La sorella Nives nell'aprile del 1991, quando aveva solo 15 anni, era rimasta vittima di un incidente stradale: uno scontro tra l'utilitaria di famiglia e un camion, mentre si trovava in auto con la madre. Una sofferenza che il 13 maggio del 2002 era stata segnata anche dalla tragica scomparsa del padre. Eleonora Pedron e suo padre Adriano erano rimasti coinvolti in un incidente sull'autostrada Milano-Venezia, nel tratto Brescia-Lonato, mentre tornavano da Cologno Monzese, dopo un provino della showgirl per diventare Velina del celebre programma di Canale 5 Striscia la Notizia. Adriano Pedron - che nell'incidente aveva riportato lesioni gravissime, soprattutto alla testa - dopo essere stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Brescia, era entrato in coma, per poi morire dopo alcuni giorni di agonia, senza mai riprendere conoscenza. La showgirl, che si era salvata grazie al sedile dell'auto, abbassato per permetterle di riposare, e che l'aveva protetta dalle lamiere, si era rotta il bacino e la spalla sinistra, oltre ad aver subito un trauma cranico che, ancora oggi, le procura problemi di memoria. "Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me, e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me. So che un giorno qualcosa di bello accadrà, e cancellerà tutto il resto. Rivedrò mio padre e mia sorella, e potremo di nuovo stare insieme. Anche adesso so che loro sono vicini a me", aveva raccontato la showgirl al Corriere della Sera.

"Mi sono resa conto che la mia vita è stata tutta un L'ho fatto per te. Ho partecipato a Miss Italia per rendere orgoglioso mio padre da lassù, per fargli vedere che l'avevo fatto per lui. Questo libro l'ho voluto scrivere per mia madre, l'ho fatto per lei. Quando ti manca l'amore della tua vita, questa va avanti ma cambia. Come una promessa mantenuta, sussurrata all'orecchio, L'ho fatto per te", aveva raccontato Eleonora Pedron in un toccante video su Instagram, parlando del suo libro, pubblicato nel 2021, intitolato L'ho fatto per te. Solo chi ami può riportare la luce nella tua vita.

Eleonora Pedron aveva parlato del suo libro anche ospite a Verissimo. Parlando della scomparsa della sorella: "Ora, che sono mamma, posso dire che perdere un figlio sia la cosa più brutta, la vita va avanti ma muori dentro. Io sono stata forte, ma non quanto mia madre".

La showgirl aveva ricordato anche l'incidente in seguito al quale aveva perso la vita il papà: "Ho sempre sofferto di forti mal di testa e quel giorno avevo abbassato il sedile per riposare. Mi ricordo solo la voce di papà che mi chiamava dopo l'incidente, la sua voce è ancora nella mia testa, voleva assicurarsi di essere riuscito a salvarmi".

Eleonora Pedron e la laurea in Psicologia

Eleonora Pedron, 41 anni, si è laureata in Psicologia lo scorso dicembre con una tesi su se stessa. Raggiunto il traguardo, il pensiero della showgirl è volato al papà.

“Mamma..e Papà, son tanto felice!”, ha scritto Eleonora Pedron, pubblicando alcuni scatti Instagram in cui indossa la corona d’alloro e mostra orgogliosa la sua tesi di laurea.

In un'intervista, la showgirl aveva spiegato il suo percorso di laurea: "Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini feriti".

In futuro Eleonora Pedron si vede e si sogna psicologa: "A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. Psicologia è nata come piano B, nel caso in cui fosse finita la mia carriera televisiva, ora è il piano A".

La showgirl continuerà infatti il suo percorso di studi dopo la laurea: "Dovrò fare un esame per poter praticare all'estero. Poi ci sono i due anni della specialistica, il tirocinio e l'esame di Stato. Non mi spaventa, sento come una vocazione".