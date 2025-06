Eleonora Pedron ricorda il compleanno del papà Adriano, scomparso in un incidente a maggio 2002, con una toccante storia su Instagram. "Oggi in cielo c'è una festa! Buon compleanno papà. Il tempo non cancella l'amore, lo rende eterno", scrive l'ex Miss Italia, sottolineando come l'affetto duri per sempre.

Eleonora Pedron e la scomparsa del papà

Il padre di Eleonora Pedron, Adriano, è venuto a mancare nel maggio 2002 a seguito di un incidente stradale. L'ex Miss Italia ha spesso ricordato il padre, come avvenuto anche a Verissimo durante l'intervista del 14 gennaio 2024.

In quell'occasione, Eleonora racconta di conservare una maglia del padre, indossata anche per la sua laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. "Quando mia madre, qualche anno dopo la perdita di mio papà, ha detto di voler ripulire il suo armadio perché ogni volta che lo apriva era una grande sofferenza, io prima che lei togliesse tutto sono andata e mi sono presa quella maglia perché mi ricordava lui", spiega Eleonora a Silvia Toffanin, evidenziando il profondo legame che ancora oggi la unisce al padre.

La storia d'amore di Eleonora e Fabio

La vita di Eleonora Pedron è stata segnata da momenti di grande dolore, come la scomparsa del padre Adriano e della sorella Nives, ma anche da un amore importante e duraturo. La sua relazione con l'attore italiano Fabio Troiano prosegue, infatti da oltre sei anni e il matrimonio sembra sempre più vicino.

Nel corso della loro ultima intervista a Verissimo, Fabio Troiano accenna ai loro progetti futuri: "Matrimonio, famiglia, figli: sono idee che ci sono. Credo sia nell'indole umana". Eleonora Pedron, però, chiarisce subito la sua posizione riguardo la proposta di matrimonio: "Non mi piace l'idea che la donna debba aspettare che l'uomo le faccia la proposta. Sembra che la donna debba sempre meritarsi qualcosa, debba sempre dimostrare qualcosa. Quando e se sarà il momento del matrimonio, prenderemo insieme questa decisione. Non mi piace però che sia Fabio a dovermelo chiedere e io debba aspettare che lo faccia".