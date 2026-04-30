Eleonora Pedron potrà ufficialmente esercitare come psicologa. L'ex Miss Italia, 43 anni, ha superato l'esame abilitante all’esercizio della professione. A renderlo noto è stata la stessa Eleonora Pedron sui social, scrivendo: "Il 29 aprile ho raggiunto uno dei traguardi più importanti della mia vita. Sono felice e me lo merito. Esame abilitante all’esercizio della professione di psicologa superato!". Tra i commenti al post anche quello dell'ex compagno - con cui ha avuto due figli - Max Biaggi, 54 anni, che le ha dedicato un applauso con le emoji. "Lo sapevo, l’ho sempre saputo", ha commentato invece Fabio Troiano, 51 anni, a cui Eleonora Pedron è legata dal 2019.

L'attore ha pubblicato sui suoi social anche uno scatto insieme alla compagna, dedicandole un messaggio pieno d'amore. "Vi presento la 'mia' psicologa. Sei la persona che riesce a sorprendermi ogni volta, sempre. Mi hai stupito quando, tempo fa, mi hai detto: 'Mi iscrivo all’Università'. E mi stupisci oggi, con la tua determinazione, la tua passione. Hai raggiunto un traguardo importante. E la cosa più bella è sapere che non sarà l’ultimo. Chissà quante altre volte ancora riuscirai a sorprendermi. Ti amo".