Eleonora Pedron potrà ufficialmente esercitare come psicologa. L'ex Miss Italia, 43 anni, ha superato l'esame abilitante all’esercizio della professione. A renderlo noto è stata la stessa Eleonora Pedron sui social, scrivendo: "Il 29 aprile ho raggiunto uno dei traguardi più importanti della mia vita. Sono felice e me lo merito. Esame abilitante all’esercizio della professione di psicologa superato!". Tra i commenti al post anche quello dell'ex compagno - con cui ha avuto due figli - Max Biaggi, 54 anni, che le ha dedicato un applauso con le emoji. "Lo sapevo, l’ho sempre saputo", ha commentato invece Fabio Troiano, 51 anni, a cui Eleonora Pedron è legata dal 2019.
L'attore ha pubblicato sui suoi social anche uno scatto insieme alla compagna, dedicandole un messaggio pieno d'amore. "Vi presento la 'mia' psicologa. Sei la persona che riesce a sorprendermi ogni volta, sempre. Mi hai stupito quando, tempo fa, mi hai detto: 'Mi iscrivo all’Università'. E mi stupisci oggi, con la tua determinazione, la tua passione. Hai raggiunto un traguardo importante. E la cosa più bella è sapere che non sarà l’ultimo. Chissà quante altre volte ancora riuscirai a sorprendermi. Ti amo".
Ospite a Verissimo, Eleonora Pedron aveva parlato della scelta di intraprendere il percorso di studi in Psicologia. "Ho pensato che la mia storia potesse essere d'aiuto ad altre persone. Volevo avere una conoscenza più approfondita della mente umana, dei rapporti, degli stati d'animo, delle emozioni. Vorrei aiutare bambini che si trovano a vivere situazioni come quella che ho vissuto io a nove anni e poi a 20", aveva spiegato l'ex Miss Italia, spinta a studiare Psicologia dalla sua toccante storia personale, segnata dalla scomparsa, prima, di sua sorella Nives e poi del papà, morti entrambi in seguito a due incidenti stradali. Proprio al padre e alla sorella è andato il pensiero di Eleonora Pedron nel giorno della sua laurea in Psicologia: "Mi sono laureata con la maglietta del mio papà e l'anello di mia sorella. C'erano entrambi quel giorno".
Nel video sotto, l'ultima intervista di Eleonora Pedron a Verissimo.