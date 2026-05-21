A soli 24 anni ha raggiunto le vette più alte del mondo della pallavolo, vincendo un’Olimpiade e un Mondiale: domenica 24 maggio a Verissimo, il racconto e la forza di Sarah Fahr.

Sarah Fahr nasce a Kulmbach (Baviera) nel 2001 e si trasferisce in Italia da bambina insieme ai genitori. Inizia a praticare la pallavolo fin da piccola e nel 2018 esordisce nella nazionale.

Nello stesso anno, Sarah Fahr vince la medaglia d'argento ai campionati mondiali di pallavolo e nel 2019 la medaglia di bronzo agli europei.

Queste sono solo le prime vittorie della brillante carriera della pallavolista che, negli ultimi anni due anni, ha ottenuto l'oro Olimpico a Parigi 2024 ed è diventata campionessa mondiale nel 2025.

In un'intervista rilasciata a Olympics.com, Sarah Fahr aveva parlato di due infortuni al ginocchio, avuti nel 2021 e nel 2022: "La cosa di cui sono più orgogliosa in assoluto è il fatto di come ho reagito ai due infortuni che ho avuto. Perché mi hanno fortificata, mi hanno fatto crescere molto. L'ho presa come opportunità per crescere come persona e come giocatrice".