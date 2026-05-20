Lutto per Pupo. Il cantante, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, annuncia sui social la scomparsa dell'amata mamma. "Per tutto l’affetto che mi avete dimostrato ogni volta che vi ho parlato di mia mamma e che ho pubblicato foto e video insieme a lei, ritengo sia giusto informarvi che Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me", ha scritto Pupo, pubblicando due scatti - uno più recente e uno da bambino - insieme alla mamma Irene Bozzi, scomparsa all'età di 93 anni.

Ospite a Verissimo nel 2023, Pupo aveva parlato dell'amore per la mamma, che da alcuni anni era malata di Alzheimer: "È difficile trovare una frase che esprima il regalo che mi ha fatto mia mamma. Se potesse capire, le direi che tutto quello che sono io, nel bene e nel male, è partito dal grande amore che ho provato per lei sempre".