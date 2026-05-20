Rudy Zerbi, la foto con la moglie Grace Raccah: "La bella e la bestia"

Rudy Zerbi e Grace Raccah si sono sposati il 10 maggio 2026. "Sono molto felice, sto molto bene. Sto con una donna che vuole tutto tranne che si parli di lei e io lo voglio rispettare. Fa un altro tipo di lavoro", aveva detto l'insegnante di Amici a Verissimo, parlando della compagna, ora moglie.



"È più giovane di me, però è una donna talmente straordinaria che nei momenti difficili quella grande è lei. Sono un uomo molto fortunato. È anche una meravigliosa mamma di una bambina più o meno dell'età del mio piccolo. Questa cosa è meravigliosa perché abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto", aveva aggiunto Rudy Zerbi, che è papà di Tommaso e Luca - nati dal primo matrimonio con con Simona -, di Edoardo, nato dalla relazione con Carlotta Miti, e di Leo, avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini.