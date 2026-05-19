Partecipa come pubblico alla puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici

Le storie e le emozioni di Amici25 rivissute insieme ai finalisti Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo. Sabato 23 maggio, alle 16.30 su Canale 5, la puntata speciale di Verissimo dedicata ai talenti dell'ultima edizione del talent che ha visto Lorenzo Salvetti vincitore.

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