Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Angie e Lorenzo di Amici25 condividono a Verissimo le emozioni in vista della finale, che andrà in onda su Canale 5 domenica 17 maggio.



"Credo sia ovvio che, a parte mia mamma, la dedicherò alla mia famiglia e ai miei amici, che mi hanno supportato in tutto il mio percorso", afferma Nicola Marchionni, ballerino di danza classica.



Anche il ballerino Emiliano Fiasco dedicherà la finale alla famiglia e agli amici: "E ai maestri che hanno lavorato con me dentro e fuori Amici".

La cantante Elena D'Elia, oltre alla famiglia, vuole dedicarla anche a "chi ha creduto in lei e pure a chi non ci ha creduto": "E poi a me stessa perché è giusto anche guardarsi indietro e ammirare la strada percorsa fino a qui". Il ballerino Alessio Di Ponzio la dedicherà: "Alla mia famiglia, ai miei amici, a me stesso per le cose superate dentro e fuori".

Anche la cantante Angie: "Ai miei genitori e a mio fratello che hanno creduto in me anche quando non ci credevo. A me per non essermi mai arresa". Pure il cantante Lorenzo Salvetti dedicherà la finale alla sua famiglia: "Sono stati i primi a credere in me e anche ai miei amici che mi hanno aiutato a superare tanti momenti un po' brutti".

