Mara Maionchi parla a Verissimo dei 50 anni di matrimonio con Alberto Salerno, che ha sposato nel 1976 e con cui ha avuto le figlie Giulia (1977) e Camilla (1981), che l'hanno resa nonna di tre nipoti.



"Dopo 50 anni che stai insieme a una persona che fai?", scherza la nota produttrice discografica. Ricordando il giorno del matrimonio, racconta: "Ero vestita di nero. Siamo andati in comune con i due testimoni e poi siamo andati al supermercato a fare la spesa. La sera mia sorella ha fatto una cena per gli amici".



Per quanto riguarda la differenza di età con il marito, 76 anni, Mara Maionchi, 85 anni, scherza: "Lui è più giovane di quasi 10 anni. Peggio per lui, è lui che l'ha presa vecchia, mica io". In 50 anni di matrimonio non sono mancati momenti difficili e la produttrice non ha nascosto che ci siano state delle "scappatelle" da parte del marito: "Aveva ragione, ero così impegnata tra le bambine e il lavoro che figurati se andavo a pensare che Alberto aveva bisogno di un po' di gentilezza. Ma chi se ne frega. Le donne fanno molte più cose degli uomini e sono molto più attente a quello che fanno. Avevo due bambine piccole, lavoravo tutto il giorno, figurati se pensavo al resto".