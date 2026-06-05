Dal racconto dell’attore Sebastiano Pigazzi all’energia travolgente di Elettra Lamborghini: sabato 6 e domenica 7 giugno preparatevi a rivivere le interviste più belle e a scoprirne alcune inedite con Le Storie di Verissimo.

Sabato 6 giugno spazio alle interviste inedite di Paolo De Chiesa e Sebastiano Pigazzi. Rivivremo l'intenso racconto di Marina La Rosa e l'intervista ritratto di Roberta Bruzzone. Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere anche quelle di Miriam Leone e Noemi.