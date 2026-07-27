Ospite a Verissimo, Carlo Conti aveva parlato della storia d'amore con Francesca Vaccaro, che ha sposato nel 2012: "C'è stata una prima fase di tira e molla per colpa mia. Non ero pronto". Il conduttore aveva rivelato come in quella fase sia stato aiutato da Antonella Clerici: "È stata complice. A un certo punto le dissi: 'Francesca è la donna della mia vita' e lei mi rispose: 'Allora vai da lei con un anello e le dici che la sposi seriamente, altrimenti non ti presentare'. E così ho fatto". Carlo Conti aveva parlato anche della paternità all'età di 52 anni: "Credo che mio figlio sia arrivato al momento giusto per me".