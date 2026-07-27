Francesca Vaccaro compie 54 anni e sui social arrivano gli auguri del marito Carlo Conti. "Buon compleanno amore mio! Con un grazie particolare ai tuoi genitori per averti creato così unica", scrive il conduttore, 65 anni, pubblicando uno scatto con la moglie. "Auguroni anche da parte di Matteo", conclude Carlo Conti, riferendosi al loro figlio, nato nel 2014.
Ospite a Verissimo, Carlo Conti aveva parlato della storia d'amore con Francesca Vaccaro, che ha sposato nel 2012: "C'è stata una prima fase di tira e molla per colpa mia. Non ero pronto". Il conduttore aveva rivelato come in quella fase sia stato aiutato da Antonella Clerici: "È stata complice. A un certo punto le dissi: 'Francesca è la donna della mia vita' e lei mi rispose: 'Allora vai da lei con un anello e le dici che la sposi seriamente, altrimenti non ti presentare'. E così ho fatto". Carlo Conti aveva parlato anche della paternità all'età di 52 anni: "Credo che mio figlio sia arrivato al momento giusto per me".