Carlo Conti e la paternità all'età di 52 anni: "Era il momento giusto per me"

Carlo Conti parla a Verissimo della paternità all'età di 52 anni. "Credo che mio figlio sia arrivato al momento giusto per me", afferma il conduttore, 64 anni, che nel 2014 è diventato papà di Matteo, nato dal matrimonio con Francesca Vaccaro.

"Se l'avessi fatto prima probabilmente non sarei stato pronto, forse sarei stato un ragazzaccio. Per fortuna è arrivato nel momento giusto con la persona giusta", aggiunge Carlo Conti.



Sposato con Francesca Vaccaro dal 2012, della loro storia il conduttore racconta: "C'è stata una prima fase di tira e molla per colpa mia. Non ero pronto". Carlo Conti rivela come in quella fase sia stato aiutato da Antonella Clerici: "È stata complice. A un certo punto le dissi: 'Francesca è la donna della mia vita' e lei mi rispose: 'Allora vai da lei con un anello e le dici che la sposi seriamente, altrimenti non ti presentare'. E così ho fatto".