Fabio Fognini: "Sono contento di aver perso a Wimbledon contro Carlos Alcaraz"

Fabio Fognini spiega a Verissimo i motivi del suo ritiro dal tennis. "Come in tutte le cose c'è un inizio e una fine", afferma l'ex tennista, 38 anni. Fabio Fognini ha annunciato il ritiro a Wimbledon, dopo il match perso al primo turno contro Carlos Alcaraz.

Alla domanda su cosa sarebbe successo se avesse vinto quella partita, Fabio Fognini risponde: "Se avessi vinto quella partita, ero nei casini perché avrei battuto uno dei giocatori più forti in circolazione. Oggi posso dire: meglio che ho perso. Sono contento di aver perso e salutato in quella maniera".



Quella di dire addio al tennis, per Fabio Fognini è stata una decisione difficile, ma ponderata: "Erano anni che combattevo contro me stesso. Ho vissuto 3 o 4 anni molto difficili. Ho avuto parecchi infortuni e con l'età il recupero diventa più difficile".



Ripensando al suo percorso, l'ex tennista aggiunge: "Il tennis l'ho amato e l'ho odiato. È stato un bellissimo percorso che rifarei". Oggi però Fabio Fognini assicura di godersi una nuova fase della sua vita: "Sto bene. Non mi manca, sono sincero".



