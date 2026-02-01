Samira Lui commossa per la sorpresa di Gerry Scotti: "Posso dirgli solo grazie"

Samira Lui si è commossa a Verissimo per la sorpresa di Gerry Scotti, che le ha dedicato parole d'affetto in un videomessaggio.



"Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C'è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere. È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche", afferma la showgirl, che ogni giorno affianca Gerry Scotti nella conduzione di La Ruota della Fortuna.



"A volte mi devo dare un po' di pizzicotti per ricordarmi che lavoro davvero con Gerry Scotti. Delle volte mi fermo e realizzo che è tutto vero. A Gerry posso dirgli solo grazie", aggiunge Samira Lui, 27 anni.



Per quanto riguarda la grande opportunità di poter lavorare al fianco di un conduttore dal calibro di Gerry Scotti, la showgirl afferma: "Gerry non dà consigli espliciti, ma ti fa capire tante cose. Guardandolo cerco di assorbire il più possibile. È talmente grande che anche un centesimo suo sarebbe tanto".