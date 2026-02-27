Lorenzo Riccardi con il figlio: "Sei speciale"

Lorenzo Riccardi di fronte a uno specchio dorato mentre tiene in braccio il figlio Leonardo Maria | Instagram: @lorenzo.riccardi17

Lorenzo Riccardi pubblica su Instagram delle tenere foto con il figlio Leonardo Maria, nato l'11 ottobre 2025 dalla relazione con Claudia Dionigi.

Nelle immagini condivise sui social, Lorenzo tiene in braccio il bambino mentre si guardano allo specchio, e nella didascalia gli scrive una dedica: "Tu sei speciale, lo dico da quando sei nato".

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una coppia dal 2019. La loro storia è iniziata a Uomini e Donne, dove Lorenzo era tronista e Claudia una delle corteggiatrici. Nel 2022 hanno accolto la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 si sono uniti in matrimonio.