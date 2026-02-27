Lorenzo Riccardi con il figlio: "Sei speciale"

Lorenzo Riccardi pubblica su Instagram delle tenere foto con il figlio Leonardo Maria, nato l'11 ottobre 2025 dalla relazione con Claudia Dionigi.
Nelle immagini condivise sui social, Lorenzo tiene in braccio il bambino mentre si guardano allo specchio, e nella didascalia gli scrive una dedica: "Tu sei speciale, lo dico da quando sei nato".
Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono una coppia dal 2019. La loro storia è iniziata a Uomini e Donne, dove Lorenzo era tronista e Claudia una delle corteggiatrici. Nel 2022 hanno accolto la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 si sono uniti in matrimonio.
A settembre 2024, Lorenzo e Claudia erano stati ospiti di Verissimo, dove avevano espresso il desiderio di avere altri figli: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".
A maggio 2025, la coppia aveva annunciato la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e fa esplodere di gioia la nostra famiglia".
L’11 ottobre 2025 è venuto al mondo Leonardo Maria. Lorenzo e Claudia avevano pubblicato il primo video del figlio, scrivendo: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi".
Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno da poco festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio.