Un grande orgoglio italiano e due medaglie alle ultime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sabato 28 febbraio a Verissimo, la forza e l'energia di Lisa Vittozzi.

Nata a Pieve di Cadore (Belluno), Lisa Vittozzi ha 31 anni ed è la prima italiana a vincere un oro olimpico nel biathlon. L'atleta ha trionfato ai giochi olimpici di Milano Cortina vincendo l'argento nella staffetta mista e l'oro individuale nell'inseguimento.

Lisa Vittozzi aveva già vinto il bronzo nella staffetta mista a Pyeongchang nel 2018 e, nel corso della sua carriera, vanta 12 medaglie mondiali.

Oltre al biathlon, l'atleta ha provato diverse discipline: ha praticato il calcio e il nuoto e ha lasciato lo sci alpino dopo un infortunio. Dopo il Mondiale di Östersund nel 2019, Lisa Vittozzi aveva vissuto una profonda crisi personale che è riuscita ad affrontare con grande coraggio fino all'emozionante vittoria ai giochi di Milano Cortina.