Francesca Lollobrigida

Ha da poco vinto il doppio oro ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, facendo la storia del pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Per la prima volta domenica 1 marzo a Verissimo: Francesca Lollobrigida .

Nata a Frascati il 7 febbraio 1991 e cresciuta a Roma si è avvicinata fin da giovane al pattinaggio di velocità su ghiaccio. Diventata atleta delle Fiamme Azzurre, nel corso della sua carriera si è affermata come una delle principali interpreti italiane della disciplina a livello internazionale.

Dopo diverse partecipazioni ai Campionati mondiali e alle tappe di Coppa del Mondo, la consacrazione arriva ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, dove conquista due medaglie: l'argento nei 3000 metri e quella di bronzo nella mass start, risultati che la rendono la prima donna italiana a salire sul podio olimpico nel pattinaggio di velocità su ghiaccio.

È reduce dai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 dove si è imposta come protagonista assoluta del pattinaggio di velocità conquistando, nel giorno del suo compleanno, la medaglia d’oro nei 3000 metri, e, pochi giorni dopo, vincendo l’oro nei 5000 metri, diventando così l’atleta italiana di maggiore successo nella storia olimpica della disciplina. Al di fuori delle piste, Francesca Lollobrigida è anche una mamma di Tommaso, 3 anni, con cui ha voluto condividere la gioia della vittoria olimpica.